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Бердых проиграл Коккинакису в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

5 августа 2017, суббота. 08:06 Теннис

Чешский теннисист Томаш Бердых не сумел пробиться в финал турнира в мексиканском Лос-Кабосе, уступив Танаси Коккинакису. Полуфинальная встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу австралийца.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Коккинакис сделал 17 эйсов против девяти у Бердыха, реализовал два брейк-пойнта из семи, выиграл 85% очков на первой подаче (39 из 46).

В финале турнира в Мексике Коккинакис встретится с победителем матча между Дамиром Джумхуром из Боснии и вторым номером посева американцем Сэмом Куэрри.

Лос-Кабос 2017. 1/2 финала
05 августа 2017 года, суббота. 04:30 МСК
Томаш
Бердых
Танаси
Коккинакис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Танаси Коккинакис Томаш Бердых
Новости. Теннис
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