Бердых проиграл Коккинакису в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

Чешский теннисист Томаш Бердых не сумел пробиться в финал турнира в мексиканском Лос-Кабосе, уступив Танаси Коккинакису. Полуфинальная встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу австралийца.



Матч продолжался 2 часа 19 минут. Коккинакис сделал 17 эйсов против девяти у Бердыха, реализовал два брейк-пойнта из семи, выиграл 85% очков на первой подаче (39 из 46).



В финале турнира в Мексике Коккинакис встретится с победителем матча между Дамиром Джумхуром из Боснии и вторым номером посева американцем Сэмом Куэрри.