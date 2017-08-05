Куэрри стал соперником Коккинакиса по финалу турнира в Лос-Кабосе

Американец Сэм Куэрри (2) в полуфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) переиграл боснийца Дамира Джумхура со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. 29-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, 17 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 14 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Дамир сделал 5 эйсов и 3 двойные.

За десятый титул в карьере и второй в текущем сезоне Куэрри поспорит с австралийцем Танаси Коккинакисом.