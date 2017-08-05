А. Зверев: Медведев, как и большинство российских теннисистов, играет агрессивно

Немец Александр Зверев, переигравший в четвертьфинале турнира в Вашингтоне россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:4, поделился впечатлениями от игры соперника.

«Даниил играет очень мощно. Он, как и большинство российских теннисистов, любит действовать агрессивно. В этом году он выглядит гораздо сильнее, прекрасно перемещается по корту, поэтому и прибавляет в результатах.

Мне нравится атмосфера игры в Вашингтоне. Тут очень молодая и громкая публика, так что в Вашингтоне всегда очень весело играть. Я очень рад, что вышел в полуфинал, но, конечно, не хочу останавливаться на достигнутом», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.