Нисикори: Пол почти обыграл меня, но в решающие моменты я не ошибался

Японец Кей Нисикори рассказал, как ему удалось одолеть американца Томми Пола со счётом 3:6, 7:6 (10:8), 6:4 в четвертьфинале турнира в Вашингтоне, отыграв три матчбола.

«Томми показывал очень хороший теннис и почти обыграл меня. В концовке второго сета он немного устал, пытаясь завершить матч в свою пользу, а я стал играть уверенно и практически не допускал невынужденных ошибок в решающие моменты. Опыт помог мне справиться с этим испытанием», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.

За выход в финал Кей поспорит с немцем Александром Зверевым.