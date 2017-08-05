Видеообзор матчей Павлюченковой и Мугурусы на турнире в Стэнфорде

Россиянка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Стэнфорде уступила американке Коко Вандевеге со счётом 2:6, 3:6. За выход в финал Коко поспорит со своей соотечественницей Катрин Беллис, разгромившей чешку Петру Квитову со счётом 6:2, 6:0.

В другом полуфинале испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая хорватку Ану Конюх, и американка Мэдисон Кис, которая оказалась сильнее украинка Леси Цуренко.

Посмотреть видеообзор матча Мугуруса — Конюх вы можете на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Павлюченкова — Вандевеге вы можете на «Чемпионате».