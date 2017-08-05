Макарова: когда вышла на корт, почувствовала, что солнце забрало всю энергию

Россиянка Екатерина Макарова, вышедшая в полуфинал турнира в Вашингтоне после того, как её соперница румынка Симона Халеп отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 6:3, 1:0 в пользу в Екатерины, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.

«Было очень жарко. Когда я вышла на корт, то почувствовала, что солнце забрало всю мою энергию. Симона прекрасная теннисистка, вторая ракетка мира, так что играть с ней всегда трудно. Я просто старалась соответствовать, бороться за каждое очко и двигаться как можно быстрее.

Это сработало, но я расстроена, что Симона не смогла доиграть встречу. Но это Вашингтон, здесь всегда так жарко», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.