Видеообзор матча Медведев — А. Зверев и других четвертьфиналов в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Вашингтоне проиграл немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6. В полуфинале соперником 20-летнего уроженца Гамбурга, занимающего восьмое место в рейтинге АТР, станет японец Кей Нисикори, переигравший американца Томми Пола.
Вторую путёвку в решающий матч разыграют американец Джек Сок, победивший канадца Милоша Раонича, и южноафриканец Кевин Андерсон, одолевший индийца Юки Бхамбри.
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