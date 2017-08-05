Мугуруса: знала, что в матче с Конюх должна быть предельно сосредоточенной

Испанка Гарбинье Мугуруса после победы над хорваткой Аной Конюх со счётом 6:1, 6:3 в четвертьфинале турнира в Стэнфорде прокомментировала ход встречи.

«Ана очень молодая и мощная теннисистка, так что я знала, что должна быть предельно сосредоточенной. Думаю, мне удалось сыграть очень аккуратно. Я довольна тем, как сыграла в четвертьфинале, и выходом в полуфинал. Во втором сете она стала лучше подавать и меньше ошибаться, так что мне стало сложнее, матч стал более равным, но я справилась», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.