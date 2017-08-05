Вандевеге: в плане психологии я сейчас сильнее, чем когда-либо

Американка Коко Вандевеге после победы над россиянкой Анастасией Павлюченковой со счётом 6:2, 6:3 в четвертьфинале турнира в Стэнфорде рассказала об изменениях в своей игре и работе с тренером Пэтом Кэшем.

«Я не думаю, что подач с каким-то сумасшедшим процентом стало больше, но мои удары стали мощнее. Думаю, я стала подавать быстрее. Если я трачу на подачу одну-две секунды, то всё идёт хорошо, а если затягиваю, то начинаю думать и оказывать на себя давление.

Работая с Пэтом, я, определённо, узнала много новый вещей, прежде всего, в психологическом плане. Кроме того, я стала работать с ментальным тренером, поэтому в плане психологии я сейчас сильнее, чем когда-либо. Он не психолог. Честно говоря, я не очень верю в эти вещи. Я сказала ему: «Докажи мне, что это работает». И сейчас у нас отличные отношения, потому что я чувствую пользу от этого сотрудничества", — приводит слова Вандевеге официальный сайт WТА Insider…