Куэвас и Дюран выиграли турнир в Кицбюэле в парном разряде

Уругваец Пабло Куэвас и Гильермо Дюран (4) в финале парного разряда турнира в Кицбюэле переиграли чилийца Ханса Подлипника-Кастильо и белоруса Андрея Василевского со счётом 6:4, 4:6, [12:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

31-летний Куэвас, занимающий 27-е место в парном рейтинге АТР, завоевал восьмой титул в карьере и третий в нынешнем сезоне на турнирах АТР в паре. Для 29-летнего Дюрана, который располагается на 87-й позиции парной табели о рангах, этот трофей стал четвёртым в общей сложности и вторым в 2017 году.