Сок: мне удалось приспособиться к мощным ударам Раонича

Американец Джек Сок после победы над канадцем Милошем Раоничем со счётом 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира в Вашингтоне оценил ход встречи.

«У Милоша гораздо больше опыта решающих и важных матчей. Но чем больше я играю с такими соперниками, тем лучше понимаю, как можно переломить ход игры и добиться успеха. Я приспособился к стилю игры и мощным удара соперника, что помогло мне добиться успеха», — приводит слова Сока официальный сайт АТР.

За выход в финал Джек поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном.