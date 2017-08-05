Куэрри: надеюсь завоевать второй титул в Мексике в этом году

Американец Сэм Куэрри прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабосе. В начале марта Сэм завоевал титул на соревнованиях в Акапулько.

«Наверное, мне стоит переехать в Мексику. Мне очень нравится этот турнир, так что я надеюсь выиграть второй титул в Мексике в этом году.

Что касается финала с Коккинакисом, то Танаси здорово играет в этом сезоне. Он очень хорошо провёл матч с Бердыхом и прекрасно исполняет удары справа. Финалы никогда не получаются лёгкими, так что нас ждёт тяжёлый матч", — приводит слова Куэрри официальный сайт АТР.