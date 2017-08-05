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Куэрри: надеюсь завоевать второй титул в Мексике в этом году

5 августа 2017, суббота. 15:57 Теннис

Американец Сэм Куэрри прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабосе. В начале марта Сэм завоевал титул на соревнованиях в Акапулько.

«Наверное, мне стоит переехать в Мексику. Мне очень нравится этот турнир, так что я надеюсь выиграть второй титул в Мексике в этом году.

Что касается финала с Коккинакисом, то Танаси здорово играет в этом сезоне. Он очень хорошо провёл матч с Бердыхом и прекрасно исполняет удары справа. Финалы никогда не получаются лёгкими, так что нас ждёт тяжёлый матч", — приводит слова Куэрри официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Сэм Куэрри
Новости. Теннис
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