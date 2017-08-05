Кольшрайбер завоевал титул на турнире в Кицбюэле

Немец Филипп Кольшрайбер в финале турнира в Кицбюэле оказался сильнее португальца Жоау Соузы со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. 33-летний уроженец Аугсбурга, занимающий 47-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, обошёлся без двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 5 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Жоау четырежды подал навылет при 3 двойных.

Для Кольшрайбера этот титул стал восьмым в карьере и первым в текущем сезоне. На пути к трофею Филипп проиграл два сета.