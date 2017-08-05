Кольшрайбер: в начале турнира никак не ожидал, что выиграю титул

Немец Филипп Кольшрайбер прокомментировал победу в финале турнира в Кицбюэле над португальцем Жоау Соузой со счётом 6:3, 6:4. Для 33-летнего Кольшрайбера этот титул стал восьмым в карьере, первым в нынешнем сезоне и вторым на турнире в Кицбюэле после победы в 2015 году.

«Для меня это была удивительная неделя. Я никак не ожидал, что выиграю титул. Мне очень нравится играть здесь, это очень хороший турнир. Всё отлично подготовлено, и болельщики любят приезжать сюда.

Я начал играть в более агрессивный и атакующий теннис. Соуза очень хорошо перемещается по корту, он отлично борется и хорош на приёме, поэтому я старался играть быстрее и агрессивнее. Я также был очень сконцентрирован в решающие моменты», — приводит слова Кольшрайбера пресс-служба турнира.