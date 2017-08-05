Соуза: очень доволен тем, как я выступил в Кицбюэле

Португалец Жоау Соуза прокомментировал поражение в финальном матче турнира в Кицбюэле с немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 3:6, 4:6. Соуза девятый раз играл в финале турнира АТР, одержав лишь две победы — в Валенсии (2015) и Куала-Лумпуре (2013).

«Даже несмотря на то что я проиграл сегодня, это была отличная неделя. Я не слишком хорошо играл в последнее время, так что я очень доволен тем, как я выступил здесь, в Кицбюэле. Филипп сегодня был лучше меня на корте и заслужил эту победу. Он показал отличный теннис», — приводит слова Соузы пресс-служба турнира.