Седьмая сеяная россиянка Екатерина Макарова в полуфинале турнира в Вашингтоне сыграет с француженкой Осеан Доден, получившей от организаторов пятый номер посева. Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени. Ранее соперницы не встречались друг с другом на корте. На данный момент 29-летняя Екатерина занимает 58-е место в рейтинге WТА, а её 20-летняя оппонентка является 55-й ракеткой мира.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Доден в Вашингтоне.



Победительница этой встречи в финале сыграет с немкой — либо с Юлией Гёргес (4), либо с Андреа Петкович.

