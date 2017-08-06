Макарова вышла в финал турнира в Вашингтоне, обыграв Доден

Российская теннисистка Екатерина Макарова, получившая от организаторов турнира в Вашингтоне седьмой номер посева, вышла в финал, в трёх сетах обыграв пятую ракетку соревнований, француженку Осеан Доден, со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 58 минут. 29-летняя Макарова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из двенадцати. На счету 20-летней Доден семь эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом.