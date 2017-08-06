Куэрри завоевал титул на турнире в Лос-Кабосе

Американец Сэм Куэрри (2) в финале турнира в Лос-Кабосе переиграл австралийца Танаси Коккинакиса (WC) со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. 29-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, исполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из девяти и проиграл один гейм на своей подаче. Танаси 11 раз подал навылет при девяти двойных.

Для Куэрри этот титул стал 10-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне. На пути к трофею Сэм одержал четыре победы, три из которых получились трёхсетовыми.