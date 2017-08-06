Кабаль и Хьюэй завоевали трофей на турнире в Вашингтоне в паре

Колумбиец Хуан-Себастьян Кабаль и филиппинец Трит Конрад Хьюэй (2) победили в финале парного разряда турнира в Лос-Кабосе перуанца Серхио Гальдоса и венесуэльца Роберто Мэйтина со счётом 6:2, 6:3. Финальная встреча продолжалась всего 57 минут. Хуан-Себастьян и Трит Конрад исполнили четыре эйса, допустили столько же двойных ошибок, отыграли четыре брейк-пойнта из пяти и сделали пять брейков.

Для 31-летнего Кабаля этот титул стал 11-м в карьере и третьим в нынешнем сезоне на соревнованиях АТР в парном разряде. 31-летний Хьюэй выиграл восьмой трофей в жизни.