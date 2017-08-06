Макарова: наслаждаюсь всем, что происходит на турнире в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова поделилась впечатлениями от победы над француженкой Осеан Доден со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в полуфинале турнира в Вашингтоне.

«Я очень рада, что после такого долгого и трудного матча смогла добиться победы и пробиться в финал. Я очень люблю Вашингтон и наслаждаюсь всем, что происходит здесь как на корте, так и вне его. Мне здесь очень комфортно находиться и играть», — приводит слова Макаровой официальный сайт турнира.

За титул Екатерина поспорит с немкой Юлией Гёргес. Финал пройдёт сегодня, 6 августа.