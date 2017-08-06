Видеообзор полуфиналов мужского турнира в Вашингтоне

Немец Александр Зверев в полуфинале турнира в Вашингтоне переиграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:4. За пятый титул в карьере 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который во втором полуфинале взял верх над американцем Джеком Соком со счётом 6:3, 6:4.

Посмотреть видеообзор полуфинальных матчей мужского турнира в Вашингтоне вы можете на «Чемпионате».

Обладатель трофея соревнований определится в воскресенье, 6 августа.