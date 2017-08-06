Кис: турнир в Стэнфорде в любом случае получился для меня удачным

Американка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Катрин Беллис со счётом 6:3, 6:2 в полуфинале турнира в Стэнфорде.

«Могу сказать, что это был мой лучший матч в этом году, потому что я играла очень хорошо с первого до последнего розыгрыша. Всё шло очень уверенно, я не исполняла какие-то сумасшедшие удары, а просто показывала мощный и умный теннис.

Честно говоря, то, что я дошла до финала, показывая хорошую игру, уже делает турнир удачным для меня. Но я всё-таки постараюсь завоевать титул и сделаю для этого всё", — цитирует Кис официальный сайт WТА.