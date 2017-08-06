Зверев: надеюсь, смогу уехать из Вашингтона с титулом

Немец Александр Зверев оценил свою игру в полуфинале турнира в Вашингтоне с японцем Кеем Нисикори, которого он обыграл со счётом 6:3, 6:4.

«Я провёл просто отличный матч, уверенно сыграл на задней линии, хорошо принимал и держал свою подачу. В целом я очень доволен уровнем показанного тенниса.

Финал с Андерсоном обещает стать трудным. Кевин играет невероятно хорошо на этом турнире. Он уже победил здесь Доминика Тима и Джека Сока, но надеюсь, что смогу уехать отсюда с титулом", — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.