Куэрри: последние два месяца стали лучшими в моей карьере

Американец Сэм Куэрри поделился впечатлениями от победы на турнире в Лос-Кабосе, в финале которого он переиграл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

«Я очень рад, что показал хороший теннис и завоевал титул. Турнир продолжит развиваться и становиться только лучше, так что я уже с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году. Думаю, последние пару месяцев были лучшими в моей карьере, так что если я продолжу играть на таком уровне, то смогу считать этот сезон лучшим для себя», — приводит слова Куэрри официальный сайт АТР.