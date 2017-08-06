Коккинакис: эта неделя стала лучшей для меня в АТР-туре

Австралиец Танаси Коккинакис, уступивший в финале турнира в Лос-Кабосе американцу Сэму Куэрри со счётом 3:6, 6:3, 2:6, рассказал о своих эмоциях от постигшей его неудачи.

«Сейчас я очень расстроен, потому что мог сыграть лучше в финале. Но я должен смотреть на ситуацию позитивно, поскольку это лучшая неделя в АТР в моей карьере. Надеюсь, это только небольшой шаг вперёд. Хорошая новость в том, что мне по-прежнему над многим нужно работать в своей игре и играть с лучшими теннисистами мира, чтобы поднимать свой уровень», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт АТР.