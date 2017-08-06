Андерсон: выплеск эмоций на корте помогает мне играть лучше

Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал победу над американцем Джеком Соком со счётом 6:3, 6:4 в полуфинале турнира в Вашингтоне.

«Здорово одержать ещё одну победу. Я чувствовал, что в матче с Джеком мне многие вещи удавались. Были и моменты, в которых я мог бы сыграть лучше, но главное, что я выиграл и получил возможность побороться за титул.

Обычно я веду себя спокойно, но стал замечать, что выплеск эмоций на корте идёт на пользу моей игре. Поэтому я работаю над этим и думаю, что в финале не буду экономить ни физические, ни моральные силы», — приводит слова Андерсона официальный сайт АТР.