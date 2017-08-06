175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Габашвили признан MVP летней лиги World Team Tennis

6 августа 2017, воскресенье. 18:32 Теннис

В финале летней лиги World Team Tennis команда Orange County Breakers, за которую в этом сезоне играли в том числе россияне Теймураз Габашвили и в некоторых матчах Мария Шарапова, одержала победу над San Diego Aviators со счётом 22:18. Габашвили принёс Orange County победные очки и был признан MVP соревнований среди мужчин-теннисистов.

World TeamTennis — ежегодный профессиональный командный теннисный турнир, проводящийся в США. В WTT принимают участие клубные команды, состоящие из игроков, представляющих различные страны.

Видео доступно в «Твиттере».

Снова в игре. Шарапова вернулась в теннис после двухмесячного перерыва
Мария Шарапова, которая не играла более двух месяцев из-за травмы, вышла на корт в рамках матча летней лиги World Team Tennis.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мария Шарапова Теймураз Габашвили
Новости. Теннис
6 августа 2017, воскресенье
18:32 Габашвили признан MVP летней лиги World Team Tennis
17:04 Зверева: порой вспоминаю советское время — и всё внутри сжимается
15:24 Андерсон: выплеск эмоций на корте помогает мне играть лучше
14:10 Коккинакис: эта неделя стала лучшей для меня в АТР-туре
14:01 Куэрри: последние два месяца стали лучшими в моей карьере
12:37 Зверев: надеюсь, смогу уехать из Вашингтона с титулом
12:25 Кис: турнир в Стэнфорде в любом случае получился для меня удачным
11:56 Донской проиграл в финале крупного челленджера в Китае
11:20 Видеообзор полуфиналов мужского турнира в Вашингтоне
11:13 Макарова: наслаждаюсь всем, что происходит на турнире в Вашингтоне
10:59 Видеообзор победы Макаровой в полуфинале турнира в Вашингтоне
10:22 Кабаль и Хьюэй завоевали трофей на турнире в Вашингтоне в паре
09:57 А. Зверев обыграл Нисикори и поспорит с Андерсоном за титул в Вашингтоне
09:35 Павлюченкова и Савчук не вышли в финал турнира в Стэнфорде в паре
09:26 Кис победила Мугурусу и сыграет с Вандевеге в финале турнира в Стэнфорде
09:19 Куэрри завоевал титул на турнире в Лос-Кабосе
08:49 Вихлянцева не сумела преодолеть квалификацию турнира в Торонто
07:01 Гёргес победила Петкович и сыграет с Макаровой в финале турнира в Вашингтоне
03:19 Экс-тренер Иванович Сирс подготовит Макарову к турнирам в Нью-Хэйвене и US Open
01:12 Макарова вышла в финал турнира в Вашингтоне, обыграв Доден
5 августа 2017, суббота
23:16 Южный вышел во 2-й раунд квалификации на турнире в Монреале
22:59 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Доден в Вашингтоне
22:49 Андерсон стал первым финалистом турнира в Вашингтоне, обыграв Сока
18:56 Соуза: очень доволен тем, как я выступил в Кицбюэле
18:14 Кольшрайбер: в начале турнира никак не ожидал, что выиграю титул
16:38 Кольшрайбер завоевал титул на турнире в Кицбюэле
15:57 Куэрри: надеюсь завоевать второй титул в Мексике в этом году
15:46 Коккинакис: ещё не раз вернусь на турнир в Лос-Кабосе
15:11 Сок: мне удалось приспособиться к мощным ударам Раонича
14:55 Куэвас и Дюран выиграли турнир в Кицбюэле в парном разряде
13:23 Вандевеге: в плане психологии я сейчас сильнее, чем когда-либо
12:54 Мугуруса: знала, что в матче с Конюх должна быть предельно сосредоточенной
11:54 Видеообзор матча Медведев — А. Зверев и других четвертьфиналов в Вашингтоне
11:45 Макарова: когда вышла на корт, почувствовала, что солнце забрало всю энергию
10:47 Видеообзор матчей Павлюченковой и Мугурусы на турнире в Стэнфорде
10:19 Нисикори: Пол почти обыграл меня, но в решающие моменты я не ошибался
09:47 А. Зверев: Медведев, как и большинство российских теннисистов, играет агрессивно
09:40 Куэрри стал соперником Коккинакиса по финалу турнира в Лос-Кабосе
09:19 Хачанов сыграет с Карреньо-Бустой, Медведев — с Маннарино на турнире в Монреале
08:06 Бердых проиграл Коккинакису в полуфинале турнира в Лос-Кабосе
07:01 Петкович пробилась в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Андрееску
03:53 Медведев уступил Звереву в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
01:39 Состоялась жеребьёвка женского турнира в Торонто
00:59 Гёргес вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Никулеску
00:46 Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Стэнфорде, уступив Вандевеге
Все новости RSS
Партнерский контент