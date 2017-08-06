Видеообзор побед Кольшрайбера и Куэрри на турнирах в Кицбюэле и в Лос-Кабосе

Накануне завершились турниры АТР в Кицбюэле и в Лос-Кабосе.

В Кицбюэле немец Филипп Кольшрайбер в финале оказался сильнее португальца Жоау Соузы со счётом 6:3, 6:4.

Видео финала в обзоре «Чемпионата».

В Лос-Кабосе американец Сэм Куэрри (2) в финале переиграл австралийца Танаси Коккинакиса (WC) со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Для Куэрри этот титул стал 10-м в карьере и вторым в нынешнем сезоне. На пути к трофею Сэм одержал четыре победы, три из которых получились трёхсетовыми.

Видео финала в обзоре «Чемпионата».