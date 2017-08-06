А. Зверев выиграл турнир в Вашингтоне, завоевав пятый титул в карьере

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем турнира в Вашингтоне, в двух сетах финального матча обыграв представляющего ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут. Пятый сеяный Зверев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету 15-й ракетки соревнований Андерсона восемь эйсов и три ошибки на подаче. 20-летний Зверев одержал третью победу над Андерсоном в трёх проведённых матчах.

Зверев завоевал пятый титул в карьере в одиночном разряде, четвёртый – в сезоне-2017.