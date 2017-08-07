Россиянка Макарова выиграла у немки Гёргес в финале турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова стала победительницей турнира Citi Open в Вашингтоне с призовым фондом в размере $ 226 750. В непростом финальном противостоянии россиянка сумела одержать волевую победу над представительницей тенниса Германии Юлией Гёргес со счётом 3:6, 7:6, 6:0.



У Макаровой не задалось начало поединка, однако во втором сете она сумела переломить ход игры и в третьем сете уверенно довела матч до победы. Продолжительность поединка составила 2 часа 10 минут. Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету немки 7 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 из 8 реализованных брейков.

Для российской теннисистки этот титул стал третьим в карьере. Ранее олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде становилась обладательницей главного приза турниров в Истбурне (2010) и Паттайе (2014).