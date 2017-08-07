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Макарова: это был хороший матч, я всегда мечтала выиграть турнир в Вашингтоне

7 августа 2017, понедельник. 03:09 Теннис

Российская теннисистка Екатерина Макарова не скрывала эмоций после победы на турнире в Вашингтоне. Спортсменка поблагодарила свою команду и болельщиков за поддержку, а также отдала должное своей сопернице — немке Юлии Гёргес.

«Это был хороший матч. Хочу поздравить Юлию, она прошла через сложную сетку. Удачи на следующих турнирах.

У меня хорошие воспоминания о Вашингтоне с детских лет. Я всегда мечтала выиграть этот турнир. Хочу поблагодарить мою команду — мою маму и моего молодого человека. И спасибо публике, я слышала много русской речи на трибунах, это мне очень помогало», — сказала победительница турнира на церемонии награждения.

Россиянка Макарова выиграла у немки Гёргес в финале турнира в Вашингтоне
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Макарова Юлия Гёргес
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