Макарова: это был хороший матч, я всегда мечтала выиграть турнир в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова не скрывала эмоций после победы на турнире в Вашингтоне. Спортсменка поблагодарила свою команду и болельщиков за поддержку, а также отдала должное своей сопернице — немке Юлии Гёргес.



«Это был хороший матч. Хочу поздравить Юлию, она прошла через сложную сетку. Удачи на следующих турнирах.



У меня хорошие воспоминания о Вашингтоне с детских лет. Я всегда мечтала выиграть этот турнир. Хочу поблагодарить мою команду — мою маму и моего молодого человека. И спасибо публике, я слышала много русской речи на трибунах, это мне очень помогало», — сказала победительница турнира на церемонии награждения.

Россиянка Макарова выиграла у немки Гёргес в финале турнира в Вашингтоне