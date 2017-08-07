Медведев поднялся на 48-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 7 августа россиянин Даниил Медведев поднялся на 48-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 7 августа
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7465.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4065.
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 3560.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3320.
10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3220.
…
30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1330.
48 (50). Даниил Медведев (Россия) — 957.
53 (51). Андрей Рублёв (Россия) — 888.
67 (66). Андрей Кузнецов (Россия) – 715.
98 (99). Михаил Южный (Россия) – 560.