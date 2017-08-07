А. Зверев поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 7 августа немец Александр Зверев поднялся на четвёртую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 33-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 7 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345.
4 (6). Александр Зверев (Германия) — 3165.
5 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 1970.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1950.
…
33 (31). Карен Хачанов (Россия) — 880.
42 (40). Андрей Рублёв (Россия) — 773.
47 (52). Даниил Медведев (Россия) — 687.
75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) — 501.
86 (98). Евгений Донской (Россия) — 454.