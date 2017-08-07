Медведев занял четвёртую позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Даниил Медведев поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, француз Кентен Алис — на 10-ю. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 7 августа

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3165.

2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 880.

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 714.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 687.

5 (4). Борна Чорич (Хорватия) — 686.

6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.

7 (7). Джаред Доналдсон (США) — 485.

8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 452.

9 (9). Эрнесто Эскобедо (США) — 392.

10 (12). Кентен Алис (Франция) — 378.