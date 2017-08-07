Южный может сыграть с Надалем во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Михаил Южный, не сумевший пробиться в основную сетку турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале, в трёх сетах уступив в финале квалификации французу Пьер-Югу Эрберу со счётом 2:6, 6:2, 3:6, примет участие в соревнованиях в статусе «лаки-лузера».

В первом круге уроженец Москвы сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем. Победитель этого противостояния за выход в третий круг турнира поспорит с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, посеянным на этих соревнованиях под первым номером.