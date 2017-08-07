Удары Квитовой, Беллис, Бегу могут быть признаны лучшими в июле

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар июля». На награду претендуют представительницы Чехии Петра Квитова и Кристина Плишкова, а также американка Катрин Беллис, румынка Ирина Бегу и колумбийка Мариана Дуке-Мариньо.

Оценить претендентов можно на официальном сайте тура.

Победительница будет названа 11 августа. 8 августа будут названы кандидаты на звание лучшего игрока июля.

По итогам июня лучшим был признан удар представительницы Чехии Люси Шафаржовой. Видео доступно на официальном сайте WTA-тура.