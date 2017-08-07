Кис: до счёта 30:0 в последнем гейме я вообще не нервничала

Американка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Коко Вандевеге в финале турнира в Стэнфорде со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Я знала, что если смогу удерживать геймы на своей подаче, то получу шанс сделать брейк. Я была спокойна и до счёта 30:0 в последнем гейме вообще не нервничала. Я вышла на корт, не ощущая давления, это было странно. У Коко получается удивительный сезон, она провела так много матчей. Я знала, что мне нужно делать, и была на этом сосредоточена.

Этот сезон получается непростым для меня, но я наконец почувствовала, что нахожусь на правильном пути и довольна своей игрой. Очень приятно завоевать титул дома на харде. Я очень довольна началом US Open Series.

Когда ты играешь с Коко, то должна действовать активно, в своей манере. Если не получается, то она сама сыграет агрессивно и на простых мячах будет зарабатывать виннеры. Я понимала, что должна прибавить, действовать уверенно и доверять своей игре.

Забавно, что, проведя так много лет в туре и будучи примерно одного возраста, мы ранее не встречались. Я понимала, что она будет мощно подавать первым мячом и будет стараться диктовать условия на подаче. Я знала, чего ожидать.

Хотелось бы верить, что я неплохой боец. Я приехала на турнир с целью провести несколько хороших матчей, чтобы обрести стабильность и хорошие ощущения на корте. Думаю, мне это удалось. Такая же цель у меня будет и на других турнирах до конца года», — цитирует Кис официальный сайт тура.