Вандевеге: мы с Кис провели матч очень хорошего качества

Американка Коко Вандевеге прокомментировала поражение от своей соотечественницы Мэдисон Кис в финале турнира в Стэнфорде со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

«Думаю, мы провели матч очень хорошего качества. Борьба в обоих сетах была упорной. Приятно было принимать участие в таком поединке. Забавно встречаться в финале со своей подругой и соотечественницей. Я старалась получить удовольствие от игры. Конечно, проигрывать было неприятно, но в целом я действовала на хорошем уровне. Это то, чего я могу от себя требовать. Я особо не нервничала из-за того, что это финал. Я хорошо себя чувствовала, ощущала свежесть и готовность к борьбе.

В первом сете я оказывала на соперницу больше давления на приёме, но она выполняла отличные удары. Думаю, теннис — это игра миллиметров, сантиметров», — цитирует Вандевеге официальный сайт тура.