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А. Зверев: думаю, я значительно прибавил в последние несколько месяцев

7 августа 2017, понедельник. 11:10 Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после победы на турнире в Вашингтоне. В финале она обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:4.

«Думаю, я значительно прибавил в последние несколько месяцев и отлично поработал в межсезонье, что позволяет мне выигрывать подобные турниры. Я доказал это в Риме и здесь сделал это вновь. Я надеюсь продолжить играть так или даже лучше этим летом. Посмотрим, что случится на предстоящих крупных турнирах. Конечно, я хочу прогрессировать как можно быстрее, пока не выйду на свой максимум. Это то, что я пытаюсь делать, но не всё зависит от меня», — цитирует Зверева официальный сайт тура.

А. Зверев выиграл турнир в Вашингтоне, завоевав пятый титул в карьере
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Александр Зверев Кевин Андерсон
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