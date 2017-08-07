А. Зверев: думаю, я значительно прибавил в последние несколько месяцев

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после победы на турнире в Вашингтоне. В финале она обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:4.

«Думаю, я значительно прибавил в последние несколько месяцев и отлично поработал в межсезонье, что позволяет мне выигрывать подобные турниры. Я доказал это в Риме и здесь сделал это вновь. Я надеюсь продолжить играть так или даже лучше этим летом. Посмотрим, что случится на предстоящих крупных турнирах. Конечно, я хочу прогрессировать как можно быстрее, пока не выйду на свой максимум. Это то, что я пытаюсь делать, но не всё зависит от меня», — цитирует Зверева официальный сайт тура.