Андерсон: с такой игрой Зверева мне нельзя было дважды проигрывать свою подачу

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился впечатлениями после поражения от немца Александра Зверева в финале турнира в Вашингтоне со счётом 4:6, 4:6.

«Соперник позволил мне не так много. Думаю, я хорошо подавал. За исключением двух геймов, в которых Зверев делал брейк, я остался доволен своей игрой. Но с такой игрой соперника мне нельзя было проигрывать два гейма на своей подаче.

Думаю, я смогу найти много позитивных моментов по итогам недели. То же самое было и на нескольких предыдущих турнирах. Это воодушевляет. Здесь я показал свой лучший теннис. Я чувствую, что вещи, над которыми я работал, начинают получаться всё больше», — цитирует Андерсона официальный сайт тура.