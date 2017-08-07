Видеообзор финального матча турнира в Стэнфорде Кис — Вандевеге

Американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей турнира в Стэнфорде с призовым фондом $ 710 900. В финальном противостоянии 22-летняя спортсменка оказалась сильнее своей соотечественницы Коко Вандевеге со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 28 минут. Кис 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Вандевеге 6 эйсов и 3 ошибки на подаче.

Видеообзор финального матча турнира в Стэнфорде доступен на «Чемпионате».