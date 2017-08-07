Подкаст: возможно, Шараповой стоит завершить сезон уже сейчас

Журналисты «Чемпионата» Дмитрий Шахов и Илья Рывлин в подкасте «Открытый чемпионат» обсуждают выступление Марии Шараповой в Стэнфорде, дальнейшие перспективы россиянки, завершение сезона Новаком Джоковичем и Стэном Вавринкой, которые из-за травм досрочно закончили свои выступления, восхождение на первую строчку Каролины Плишковой, расклады в рейтингах ATP и WTA, изменения в Кубке Дэвиса (в частности, решение не менять формат одиночных встреч) и другие новости.

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