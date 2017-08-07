В 18:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Торонто, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина и представительница Италии Роберта Винчи. По личным встречам впереди 34-летняя уроженка Таранто — 2-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Винчи в Торонто.

Победительница этого противостояния за выход в третий круг турнира в Торонто поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, посеянной под пятым номером.