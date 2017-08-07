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Эррани: знаю, что чиста перед собой и не нарушала антидопинговых правил

7 августа 2017, понедельник. 18:09 Теннис

Бывшая пятая ракетка мира, обладательница карьерного «Большого шлема» в парном разряде итальянская теннисистка Сара Эррани на своей странице в «Твиттере» разместила свой официальный комментарий относительно обнаружения в её организме запрещённого вещества и последовавшей дисквалификации.

«Я никогда не принимала никаких запрещённых препаратов за свою карьеру. С первого дня в статусе профессионала я всегда придерживалась программы ВАДА. Я никогда не просила терапевтических исключений, чтобы использовать запрещённые препараты, даже когда болела. Однако этот препарат «Летрозол» есть в составе лекарства «Фемара», который моя мама использует ежедневно с 2012 года после перенесённой операции по удалению рака груди. То есть лекарство находилось в том доме, где я живу.

Это лекарство может быть очень опасным для здоровой женщины, с очень неприятными побочными действиями. Кроме того, в нём не замечено никаких эффектов, которые могли бы помочь профессиональному спортсмену.

Вместе с моей семьёй мы попытались понять, как препарат попал в мой организм. Я на сто процентов уверена, что приняла его по ошибке. Единственная правдоподобная версия была то, что он попал в еду в процессе готовки. С помощью эксперимента было выяснено, что то количество «Летрозола», что было найдено у меня в крови, можно получить меньше чем из одной таблетки «Фемары».

Я объяснила все обстоятельства моей ситуации трибуналу, который согласился с тем, что:
а) попадание препарата в еду стало причиной моего позитивного теста;
б) нет улик, что я умышленно приняла этот препарат;
в) нет улик, что «Летрозол» помог бы улучшить мои результаты.

В результате я получила дисквалификацию на два месяца, которая закончится 2 октября, кроме того, все мои результаты с 16 февраля по 7 июня аннулируются. С меня снимут набранные очки, и я должна буду вернуть призовые деньги.

Я очень расстроена, но теперь мне остаётся только ждать окончания этого периода. Мне жаль, что так получилось, но, с другой стороны, я знаю, что чиста перед собой и не нарушала никаких правил антидопинговой программы», — написала Эррани.

Бывшая 5-я ракетка мира Сара Эррани дисквалифицирована на 2 месяца за допинг
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сара Эррани Допинг
Новости. Теннис
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