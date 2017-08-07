Кис не выступит на турнире в Торонто из-за травмы, её заменила Рыбарикова

17-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис, накануне выигравшая турнир в Стэнфорде, снялась с турнира категории Premier Rogers Cup, который стартовал сегодня в Торонто. В качестве причины отказа Кис называется травма левого предплечья, сообщает официальный «nвиттер» турнира.

В первом круге американка должна была сыграть с 35-летней Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии. Новой соперницей 31-го номера мировой классификации стала 28-летняя словачка Магдалена Рыбарикова, которая выступит на турнире в Торонто в качестве лаки лузера.