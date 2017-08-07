Доналдсон вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монреале, обыграв Пуи

Американский теннисист Джаред Доналдсон вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, на двух тай-брейках обыграв 13-го сеяного француза Люку Пуи со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8). Матч продолжался 1 час 58 минут. Доналдсон десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Пуи пять эйсов, девять ошибок на подаче и один брейк.

В другом матче первого круга голландец Робин Хасе обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 6:3.