Цибулкова обыграла Цуренко и вышла во 2-й круг турнира в Торонто

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, получившая от организаторов турнира в Торонто 11-й номер посева, вышла во второй круг, в двух сетах обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут. Цибулкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Цуренко три эйса, четыре ошибки на подаче и четыре брейка. Цибулкова одержала третью победу над Цуренко в четырёх проведённых матчах.

Следующая соперница Цибулковой определится в матче Люси Шафаржова (Чехия) — Франсуаза Абанда (Канада, WC).