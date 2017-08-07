М. Зверев вышел во 2-й круг «Мастерса» в Монреале и сразится с Димитровым

Теннисист из Германии Миша Зверев вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, в трёх сетах обыграв словака Норберта Гомбоша, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Зверев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Гомбоша пять эйсов, три ошибки на подаче и три брейка.

Во втором круге Зверев сыграет с седьмой ракеткой соревнований, болгарином Григором Димитровым.