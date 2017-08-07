Севастова обыграла Дэвис и вышла во 2-й круг турнира в Торонто

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова, получившая от организаторов турнира в Торонто 15-й номер посева, вышла во второй круг, в трёх сетах обыграв американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Севастова реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Дэвис пять брейков и восемь ошибок на подаче. Севастова вышла вперёд в личном противостоянии с Дэвис – 2-1.

За выход в третий круг Севастова сыграет с японкой Наоми Осакой (Q).