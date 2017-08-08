Феррер обыграл Эдмунда на старте «Мастерса» в Монреале

Испанский теннисист Давид Феррер вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале, в трёх сетах обыграв британца Кайла Эдмунда со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Феррер три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из шестнадцати. На счету Эдмунда два эса, четыре ошибки на подаче и четыре брейка.

В другом матче первого круга американец Райан Харрисон в двух сетах взял верх над итальянцем Томасом Фаббьяно (Q) со счётом 6:3, 7:5.